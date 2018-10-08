Onur Ünlü: ‘Senelerdir boş yere diyalog yazdığımı fark ettim’

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nde öğrencilerle bir araya gelen Onur Ünlü, sinemada senaryonun önemine değinerek, "Bir sürü insana kafanızdakini çok iyi bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Mesela şimdi diyalogsuz bir senaryo yazdım ve senelerdir boş yere diyalog yazdığımı fark ettim" dedi.

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Başka Sinema Ayvalık Film Festivali kapsamında düzenlenen atölyeye katılan Onur Ünlü, yönetmen koltuğunun ateşten olduğunu, ilk filmi Polis için sete girdiğinde tir tir titrediğini söyleyerek, “İşi gücü bırakıp senaryoya bakın. İyi bir senaryo yazmak gerçekten çok zor. Ben senaryo yazma kısmını çok seviyorum. Kendi kendime yazıyorum çünkü. Senaryo bitip sete çıktığınızda bir sürü insana kafanızdakini çok iyi bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Mesela şimdi diyalogsuz bir senaryo yazdım ve senelerdir boş yere diyalog yazdığımı fark ettim” dedi.

’15 TEMMUZ’DA ÇOK ŞAŞIRDIK’

Venedik'te Ufuklar Bölümünde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen, Adana Film Festivali'nde Jüri Özel, Yılmaz Güney En İyi Görüntü Yönetmeni ve Film-Yön En İyi Yönetmen Ödüllerini alan Anons’un yönetmeni Mahmut Fazıl Çoşkun ise 1963 yılının Mayıs ayında, bir darbe girişiminin İstanbul ayağında İstanbul Radyosu'nu ele geçirip bildiri okumak isteyen dört askerin trajikomik hikâyesine odaklandığı filmle ilgili şöyle dedi:

“Filmi 2014 yılında yazmaya başladık. 2017 yılında da çekime başladık. 15 Temmuz'da da çok şaşırdık. Filmi çekmek üzere hazırlıklara başlamışken böyle bir olayla karşılaşınca bizim için herkesin dışında ayrı bir ilginçliği oldu. Filme hazırlanırken ‘Darbeler çok eskide kaldı, yeni nesle nasıl anlatacaksın’ diyorlardı. Yaşananların ardından da ‘Fazlasıyla gerçek ve herkesin vakıf olduğu bir olay, bu filme insanları nasıl ikna edeceğiz’ diye düşünmeye başladık. 8 ay civarında ‘Senaryoyu değiştirsek mi, sonuna kadar çekip anons edildiği sahne belgesel gibi gerçeğe mi dönse’ dedik. Sonra güncel bir hikâye yapmadığımızı düşündüm, onun peşine takılmak haksızlık gibi geldi bana ve böyle yaptım” dedi.