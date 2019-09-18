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Onur Ünlü stand-up gösterimine başlıyor
Onur Ünlü stand-up gösterimine başlıyor
Ünlü yönetmen Onur Ünlü stand-up gösterilerine başlıyor. ‘Hayatta tek mantıklı şey stand-up yapmakmış gibi geliyor’ sloganıyla ilk kez sahneye çıkacak olan Ünlü, gösterisinde sinema ve edebiyat dünyasından tanık olduğu komik hikayeleri kendi üslubuyla anlatıyor.
Kültür Sanat 18 Eylül 2019 - 10:05

Onur Ünlü gösterisinde sanat filmlerinin ünlü yönetmenlerini de, edebiyat dünyasının popüler yazarlarını da konu ediniyor. 5 Ekim Cumartesi günü ilki Eskişehir'de başlayacak gösteriler, İstanbul'da Kadıköy, Beşiktaş, Caddebostan ile Ankara ve İzmir'de ay boyunca devam edecek.

ONUR ÜNLÜ EKİM AYI PROGRAMI

05 Ekim 2019 Cumartesi 20:00 Eskişehir – F Stop Cabaret & Musichall
10 Ekim 2019 Perşembe 21:00 Kadıköy Sineması
15 Ekim 2019 Salı 20:30 Beşiktaş Sahne
18 Ekim 2019 Cuma 20:30 Caddebostan Kültür Merkezi
24 Ekim 2019 Perşembe 20:30 Ankara Tatbikat Sahnesi
31 Ekim 2019 Perşembe – saat 20:30 İzmir Sanat