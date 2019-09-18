Onur Ünlü stand-up gösterimine başlıyor

Ünlü yönetmen Onur Ünlü stand-up gösterilerine başlıyor. ‘Hayatta tek mantıklı şey stand-up yapmakmış gibi geliyor’ sloganıyla ilk kez sahneye çıkacak olan Ünlü, gösterisinde sinema ve edebiyat dünyasından tanık olduğu komik hikayeleri kendi üslubuyla anlatıyor.