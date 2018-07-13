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Onur Ünlü’nün yeni filmi Topal Şükran’ın Maceraları’nda diyalog yok
Onur Ünlü’nün yeni filmi Topal Şükran’ın Maceraları’nda diyalog yok
Onur Ünlü’nün çekimlerini sürdürdüğü yeni filmi 'Topal Şükran’ın Maceraları'nda diyalog olmayacak. Filmin başrollerinde Demet Evgar ve Serhat Kılıç yer alıyor.
Kültür Sanat 13 Temmuz 2018 - 16:33

Filmloverss’tan İbrahim Cem Özsefil’in haberine göre, Onur Ünlü yeni filmi Topal Şükran’ın Maceraları’nın çekimine başladı. Çekimleri geçtiğimiz hafta başında İzmit'te başlayan filmin senaryosu da ünlü yönetmene ait. Filmin görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir üstleniyor. Sessiz değil ‘diyalogsuz' olacak filmin başrollerinde Demet Evgar ve Serhat Kılıç yer alıyor. İkiliye Halil Babür eşlik ediyor.

Yapımcılığını TN Film ve Normal Film'in üstlendiği filmin ne zaman vizyona gireceği açıklanmadı. Ünlü, sette çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

onur-unlu-yeni-film
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Son güncelleme: 16:51 - 13.07.2018
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