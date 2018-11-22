Onur Yaprakçı: Televizyon sektöründe maalesef yeniliklere kapalıyız

Genç şovmen Onur Yaprakçı, son olarak Koyver Gitsin filminde başroldeydi. Film için "Benim ilk göz ağrım" diyen Yaprakçı, televizyondaki talkshow programları için de şöyle diyor: "Seyirci artık aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önlerine konmasından sıkıldı. O sebepten çok fazla rağbet görmüyor. Hep aynı insanlar ve birkaç yeri değiştirilmiş aynı formattaki programlar. Televizyon sektöründe maalesef yeniliklere kapalıyız."

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Koyver Gitsin’in sizin kariyerinizdeki yeri nedir?

“Koyver Gitsin”benim ilk başrol aldığım sinema filmim. O yüzden benim ilk göz ağrım. Kariyerimdeki yerini inşallah vizyondan sonra göreceğiz.

Nasıl bir film oldu? Set ortamı nasıldı?

Birçok tür komedi filmi var ve hepsinin de kendine has bir tarzı var. Bizde espri yapalım da o espriye sadece bir kesim insan gülsün düşüncesi yok. O yüzden ince eleyip sık dokuduk. Durum komedisine yöneldik, her yaşa uygun bir tarz ve espri anlayışı oluşturduk. Set ortamımız çok keyifliydi. Çekim sürecinde de senarist ve rol arkadaşım Ömer Gecu ağabeyim ile çoğu zaman doğaçlama yaptık. Zaten hep derim, ‘Benim Koyver Gitsin sinema filminde kendi yönetmenim Ömer Gecu'dur’. Bana çok şey kattı ve bir çok oyuncuya da oyunculuk koçluğu da yaptı. Bu fedakarlıktır ve filmin bu kadar samimi olmasını buna borçluyuz.

Karakteriniz nasıl birisi?

Filmde iki baskın karakter var Birisi Ferhat (Ömer Gecu) diğeri benim canlandırdığım Samet karakteri. Samet Ferhat’a göre daha genç ve gözü kara bir karakter. Ferhat ağabeyinin ona olan sevgisinin farkında. Zaten Ferhat da Samet’e ağabeylik yapayım derken Samet’in saçma fikir ve planlarına kapılıp işin içinden çıkamaz hale geliyorlar.



‘SAMET’İNKİ GİBİ TUTKULU AŞKI YAŞAMADIM’



Film, sevdiği kadın için her şeyi yapmaya çalışan bir adamı anlatıyor. Siz, aynı durumda olsaydınız, Samet gibi davranabilir miydiniz?

Bilemem, yani henüz Samet'in yaşadığı tutkulu aşkı özel hayatımda yaşamadım. Diğer türlü gerçekten sevdiğim bir kadın olsaydı, kadın’ın tavırlarına bakardım ona göre fedakarlık yapardım. Samet kör aşık, Halime’yi hayatının merkezine koymuş. Bence kimse, kimseyi hayatının merkezine koymamalı.

Filmle birlikte 1Bilet1Mama isminde hayvanlar için güzel bir sosyal sorumluluk projesine de imza attınız. Bunun önemini nasıl tarif edersiniz?

‘1Bilet1Mama’ kampanyası sette film çekimi sürecinde ortaya çıktı. Oyuncular ve yapımcımız Serkan Bircan beraber otururken etrafımızda çok fazla sokak hayvanları vardı. Haliyle bu konuda duyarlı olan yapımcımız Serkan Bircan sağolsun bizi kırmadı ve “Ne gerekiyorsa yapalım” dedi. Film sektöründe ilk defa bu şekilde bir kampanya başlamış oldu. İnşallah bizden sonra da devam eder.



10 şarkılık bir albüm de geldi: Tombalacık Halimem… Setten stüdyoya geçmek nasıldı?

Tombalacık Halimem; film müziğimiz. Çekimler devam ederken bu türküyü sette bol bol söyledik zaten. O yüzden stüdyoda çok zorlanmadık. Herkes eğlendi ve çok güzel bir klip oldu.

‘KENDİME HAS BİR TARZIM VAR’

Yeni nesil şovmen olarak tanımlıyorsunuz kendinizi. Diğer şovmenlerden ayrıştığınız yer nedir?

Diğer şovmenlerden ayrıştırdığım ilk nokta ‘Yeni’ olmam. Onun haricinde de tabi ki kendime has bir tarzım var.

Yakın zamanda TV’de de göreceğiz sizi herhalde?

Evet, biliyorsunuz 3 senedir 25 kişilik ekibimle çeşitli kültür merkezlerinde ünlü oyuncu ve üsttdlarımı talkshow programımda konuk ediyordum. Şu zamana kadar 3 yılda toplam 75 gösteriye kadar ulaştık. Bu sezon inşallah Euro Star TV kanalında ‘Gece Gece Show’ programıyla başlayıp, formatı oturtup, birkaç bölüm sonra da Star TV’ye geçme planımız var. Stüdyo olarak Bostancı Gösteri Merkezi’ni kullanacağız ve Türkiye’de ilk defa bir talkshow programı 3 bin kişilik stüdyoda olacak. Onun için güzel bir arena, dev orkestra ve dans ekibi oluşturduk. İddialı bir program olacak inşallah. Gümbür gümbür geliyoruz.



‘SEYİRCİ AYNI ŞEYLERDEN SIKILDI’

Beyaz Show sona erdi, Okan Bayülgen artık TV’de yok, 3 Adam da ekranlara veda etti. Artık ekranlarda talkshow programları rağbet görmüyor mu sizce?

Seyirci artık aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önlerine konmasından sıkıldı. O sebepten çok fazla rağbet görmüyor. Hep aynı insanlar ve birkaç yeri değiştirilmiş aynı formattaki programlar. Televizyon sektöründe maalesef yeniliklere kapalıyız.

Siz nasıl başladınız şov gösterilerine?

Üsküdar'da bir derneğin organizasyonuyla başladım. 150 kişilik küçük bir salonda Yeşilçam oyuncularını konuk ettim. Talep geldi, birkaç kez başka konuklarla yaptım. Baktım salon sürekli doluyor, ‘Kendimi geliştirip bu işi daha profesyonel hale getirmeliyim’ dedim. Orkestra ve skeç ekibime 3 yıldır sahnelerdeydik. Şimdi televizyona geçiş sürecindeyiz.

Sizi en çok etkileyen isim kim?

Cem Özer ağabeyimiz talkshow'un başlangıcında temel taştı. Sonrasında bu sektörde üstat dediğim Beyazıt Öztürk ve Okan Bayügen tabi ki. Hepsinin ayrı ayrı etkileyici hikayeleri ve deneyimleri var. Araştırmak, faydalanmak şart.