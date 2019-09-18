Opera sanatçıları ile sözleşme bekliyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 1 Ekim’de sezon açılışı yapacak olan Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi çalışanlarının özlük sorunlarını yazılı bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Karabat; “Cumhurbaşkanı’nın imzasını taşıyan bir kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan bir yönetmelik var; ama bunların gereği yapılmıyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 28 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala uygulanmaya başlanmadı. Konunun başta basın yayın organları olmak üzere sosyal medyada da defalarca gündem olduğunu hatırlatan Karabat; “Sahne önünde olduğu kadar sahne arkasında da büyük bir özveri ve emekle çalışan emekçilerimiz var. Kültür Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda çalışanlar, ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi, 1 Ekim itibariyle sahnelerini açıyor. Ancak burada istihdam edilen personelin çalışma usulleri açık olduğu halde sözleşmeleri imzalanmış değil” dedi.

Önergesinde Kültür Bakanı'nın Haziran ayı için söz verdiğinin de basına yansıdığını belirten Karabat, “Sayın Bakan kendisine bağlı kuruluşlarda yaşanan bu gecikme ve ihmalin nedenini açıklamalıdır. Ortada Cumhurbaşkanı'nın imzasını taşıyan bir kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan bir yönetmelik var; ama bunların gereği yapılmıyor. Bu durum Cumhurbaşkanlığı kararlarınının dikkate alınmadığını gösteriyor. Bu basit bir gecikme olarak görülemez” dedi.

BÜROKRATİK HANTALLIK

Bürokratik engellemelerin söz konusu olabileceğini belirten Karabat, açıklamasını şöyle noktaladı: “Devlet kurumlarına sirayet eden bürokratik bir hantallık söz konusu. Bu hantallık hem çalışanları hem de bu kurumlardan istifade eden vatandaşlarımızı doğrudan etkiliyor. Ayrıca kurumlarımızın itibarı da zarar görüyor. Bakanlık gecikmeksizin kendi çıkardığı yönetmeliğin gereğini yapmalı ve kurum çalışanları daha fazla mağdur edilmemelidir.”

Karabat'ın önergesinde Bakanlığa yönelttiği sorular şöyle:

Buna göre;

1. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağlı Müdürlüklerde, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26’ncı maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel usul ve esasları belirleyen yönetmeliğin uygulanmamasının nedeni nedir?

2. Cumhurbaşkanı imzasıyla çıkarılan KHK uyarınca hazırlanan bu yönetmelik uygulanmasında bürokratik engeller olduğu iddiası doğru mudur?

3. Bir kanun ve bu kanun uyarınca hazırlanan bir yönetmeliğe rağmen Kültür Bakanlığı'nda yaşanan bu durum bir ihmal olarak değerlendirilebilir mi? Bu yönetmeliğin uygulanıp hayata geçirilmesi için ne gibi önlemler alınmaktadır?

4. 2019 – 2020 Sezonu açılışına günler kala personel statü ve sözleşmelerinde yaşanan bu sorunun kurumun işleyişinde herhangi bir zafiyete neden olması mümkün müdür?

5. Sözleşmelerin imzalanmamasından kaynaklanabilecek mağduriyetler ya da hak kayıpları için herhangi bir çalışma yürütülmekte midir? Varsa bu çalışmalar nelerdir?

6. 2019 – 2020 dönemi için Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları ve bağlı kuruluşlarda “kısmi zamanlı personel ve proje personeli” olarak istihdam edilen ya da edilmesi planlanan kişi sayısı kaçtır? Bu personelin özlük haklarına ilişkin son beş yılda herhangi bir düzenleme ya da iyileştirme yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu iyileştirmeler nelerdir?