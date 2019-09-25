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Opera ve bale Beethoven ile sezonu açıyor
Opera ve bale Beethoven ile sezonu açıyor
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2019-2020 sezonunu “Retrospektif - Geçmişe Yolculuk” temasıyla açıyor.
Kültür Sanat 25 Eylül 2019 - 13:51

İDOB, yeni sezonu insanın kendi kendine oluşturduğu ‘ekolojik değişim’e dikkat çekmek amacıyla, “Dünyada bir sürü nesne varken, yenisini üretmek neden?” sorusuyla açacak. Bu sebeple; İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “7. Kıta”dan yola çıkıp  “Retrospektif – Geçmişe Yolculuk” teması ile şekillendirdiği  yeni sezonda; geçmiş sezonlardan seçkileri, bazen aynı kadro ile bazen farklı solistler ile seyirci ile buluşturarak geçmişe yolculuğa çıkaracak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Ludwig van Beethoven eserleri ile yeni sezona merhaba diyor.

Konser, 3 Ekim Perşembe ve 5 Ekim Cumartesi 2019 Saat: 20.00'de Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde.

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