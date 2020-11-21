Operada korkulan oldu…

Ankara Opera Orkestrası’ndaki bir trompetçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bugün 15.00’teki konserin orkestrasız yapılmasına karar verildi. Orkestradaki sanatçılar yeterli tedbir alınmadığı için Salı günü kendilerini Sağlık Bakanlığı’na ihbar etmiş, operadaki provayı polis basmıştı. Tüm opera sanatçıları büyük endişe içinde…

Ankara Operası'nda hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Devlet Opera Orkestrası sanatçıları, yeterli tedbirler alınmadığı için, özellikle de nefesli sazların yarattığı riskler nedeniyle kendilerini Sağlık Bakanlığı'na ihbar etmiş ve bunun üzerine Salı günü Büyük Tiyatro'daki provayı polis basmıştı.

Olayın SÖZCÜ'de kamuoyuna duyurulmasının ardından, orkestradaki tüm nefesli çalgılar, tüm dünyadaki örneklerinde olduğu gibi konser listesinden çıkarıldı. Dünkü provaya nefesliler katılmadı.

Tam operada ortam sakinleşti derken korkulan haber geldi. Trompet sanatçısı Balkar Tamuçay, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Tamuçay, Salı günü polisin bastığı provada tesadüf eseri yoktu ancak bugün planlanan Opere Gecesi eserinin orkestrasındaki sanatçılarla 14 Kasım'da Saraydan Kız Kaçırma eserinde aynı sahneyi paylaşmıştı. SÖZCÜ'deki haber yayınlanmasaydı dünkü provaya da katılacak ve tüm orkestra daha büyük bir riskle karşı karşıya kalacaktı.

FİLYASYON EKİBİ ULAŞMADI

Testin pozitif çıkmasının üzerinden 24 saat geçmesine ve konsere saatler kalmasına rağmen Balkar Tamuçay'a filyasyon çalışmasının dahi yapılmadığı öğrenildi. Dolayısıyla Tamuçay'ın temasta olduğu kişiler belirlenemedi ve orkestradaki temaslı sanatçılara test dahi yapılmadı.

KONSER ORKESTRASIZ YAPILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, orkestradaki 1 pozitif vaka ve en az 20 temaslı sanatçıya rağmen bugün saat 15.00'te başlayacak “Operet Gecesi” konserini son ana kadar iptal etmedi. Büyük panik yaşayan orkestra sanatçıları ikinci defa Sağlık Bakanlığı'nı arayarak durumu ihbar etti. Programa 3 saat kala gönderilen mesajla konserin orkestrasız yapılacağı açıklandı.

CSO HAFTAYA 90 KİŞİ SAHNEDE OLACAK

Türkiye'de çok geniş tedbirler alınırken sanatçılarla ilgili tedbirler alınmaması tepki görüyor. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 senfoni orkestrasındaki nefesliler hâlâ sahneye çıkıyor. Türk sanat müziği toplulukları ve korolar da aynı durumda. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası haftaya 90 kişiyle sahnede olacak.

Nefesli sazlarda tükürüğün 3-5 metreye kadar ilerleyebildiği, opera sanatçısının şarkı söylerken yarattığı eforla 8 metreye kadar tükürük yoluyla zerre saçabildiği biliniyor.