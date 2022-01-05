Operada vaka sayısı artıyor: O temsil programdan kaldırıldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde son 5 günde 10 vaka daha tespit edildi. Bir ayda testi pozitif çıkanların sayısı 39'a yükseldi. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği görevli çok sayıda kişinin pozitif olduğu Norma temsili kaldırıldı ama ağır tabloya rağmen kalabalık kadrolu bir değer temsil Fidelio iptal edilmedi.

Yusuf DEMİR

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde yaşanan pandemi sıkıntısını ortaya çıkaran SÖZCÜ’nün haberi etkili oldu. Çok sayıda sanatçı ve teknik personelin görevli olduğu Norma temsili Ocak ayı programından çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta, çoğu Norma eserinde olmak üzere toplam 26 olan Covid pozitifli sayısının bu hafta daha da arttığı ortaya çıktı. İstanbul Opera ve Balesi’nde son 5 günde 10 yeni vaka tespit edildiği ve bir ayda testi pozitif çıkanların sayısının 39’u bulduğu öğrenildi.

KALABALIK KADROLU FIDELIO HÂLÂ PROGRAMDA

Norma eseri programdan kaldırıldı ancak yine kalabalık kadrolu bir başka eser FIDELIO hâlâ programda yer alıyor.

Büyük tedirginlik yaşayan sanatçılar ve kurum çalışanları Kasım ayında Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiği COVID tedbirleri ve ihmaller konusundaki soruşturmasının sonucu merakla bekliyor.

Öte yandan İstanbul Opera ve Balesi sanatçıları ve kurum çalışanları, Bakanlığın, yaşanan son gelişmelerden sonra, istifa etmeyeceğini kurum içinde dile getiren İl Müdürü Suat Arıkan hakkında alacağı kararı bekliyor.

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