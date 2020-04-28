Operasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre operasyon mu, operasyon mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘operasyon'dur.
OPERASYON NE DEMEK:
1- Dizi eylem.
2- Güvenlik güçlerince suçluların yakalanması için düzenlenen dizi eylem.
3- Ameliyat.
OPERASYON NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin operasyon mu, operasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı operasyon şeklinde olmalıdır.
oparasyon (Yanlış kullanım)
operasyon (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Uyuşturucu tacirlerine emniyet güçlerince büyük bir operasyon düzenlendi.”