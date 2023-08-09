Oppenheimer’dan gişede bir ilk… Tüm zamanların en çok hasılat yapan İkinci Dünya Savaşı filmi

J. Robert Oppenheimer'ın hayatından bir kesiti konu alan Oppenheimer filmi, küresel gişede 550 milyon doları aşarken şimdiye kadar yapılmış en yüksek hasılat yapan İkinci Dünya Savaşı filmi oldu.

Sozcu.com.tr

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21 Temmuz’da vizyona giren ve Christopher Nolan’ın yönetmenliğini yaptığı Oppenheimer, eleştirmenlerden ve sinemaseverlerden tam not alırken gişede de yeni başarılar yakalıyor. Film, küresel gişede 550 milyon doları aştı ve tüm zamanların en çok hasılat yapan İkinci Dünya Savaşı filmi oldu.

Geçen ay sinemalarda vizyona giren Oppenheimer, teorik fizikçi ve atom bombasının babası olarak tanınan J. Robert Oppenheimer’ın hayatından bir bölümü üç saatlik bir film olarak beyaz perdeye yansıtıyor.

Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr gibi birbirinden ünlü oyuncunun yer aldığı film, yine Nolan tarafından yapılan ve küresel gişede 527 milyon dolar hasılat elde eden bir önceki rekor sahibi Dunkirk’i geride bırakmayı başardı.

Oppenheimer, eleştirmenlerden tam not aldığı gibi yönetmeni Nolan’ın da içine sinen bir film oluyor. Ünlü yönetmen verdiği bir röportajda şimdiye kadar yaptığı en büyük film olduğunu açıkladı. Nolan, 100 milyon dolarlık yapım için, “Yapmak istediğim film daha küçük yapılamazdı. Parayla ilgili değil, bütçeyle ilgili değil; beni ona çeken şey hikayenin büyüklüğü” dedi.

Oppenheimer’ın savaş filmleri arasından sıyrılarak elde ettiği başarıya rağmen, Barbenheimer savaşında bir adım geride kalıyor. Aynı gün vizyona giren bir diğer film Barbie, 1 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek gişede dikkat çeken bir başarı yakalıyor.

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