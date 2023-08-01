Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy favori sahnesini açıkladı

Son zamanlarda gişedeki başarısıyla dikkat çeken Oppenheimer, izleyenlerden tam not alırken filmin başrol oyuncusu da kendi favori sahnesini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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21 Temmuz’da vizyona giren Christopher Nolan’ın yönetmenliğini yaptığı ve Cillian Murphy’nin başrolünü üstlendiği Oppenheimer, gişede elde ettiği başarı ve eleştirmenlerden gelen beğeniyle öne çıkmaya devam ediyor.

Film, sadece hikayesiyle değil, aynı zamanda çekim tekniği ve oyuncularının üstün performansıyla da dikkat çekiyor. J. Robert Oppenheimer’ı canlandıran Cillian Murphy, aslında Nolan ile daha önce çalışan oyunculardan biri. Murphy, Batman serisinde ve Dunkirk filminde Nolan önderliğinde kamera karşısına geçmişti.

Bu defa da Oppenheimer için Nolan ile çalışan oyuncu, film için neredeyse hiçbir şey yemedi ve rol için altı aylık bir ön hazırlık süreci geçirdi.

Çalışmaların sonucunda Murphy de memnun olacak ki en sevdiği sahneleri hayranlıkla anlatıyor. Oppenheimer’ın Roger Robb liderliğindeki küçük bir heyetle sorgulandığı sahneler oyuncunun en çok etkilendiği sahneler oluyor:

“Filmin üzerinde çalışmayı en çok sevdiğim bölümü, 2022’de hepimizin duruşma için küçücük bir odada olduğu bölümdü. Bu küçük odada çekim yaptık. Devasa kamerayla sadece hepimiz oradaydık. Bu neredeyse bir oyun oynuyormuşuz gibi hissettirdi. Bu sahneleri çok duygusal ve ağır buldum. Yani, çekim açısından filmin en sevdiğim kısmı buydu.”

Murphy’nin etkilendiği sahneler teknik olarak da son derece zorlu sahnelerdi. Çünkü Nolan filmi 70 mm IMAX kameralarla çekti. Hatta Kodak’a siyah beyaz IMAX filmi geliştirmesi için adeta meydan okudu. Ve bu sahnelerde büyük IMAX kameralarını o küçücük odaya sokmak oldukça zordu.

“Oppenheimer”, sinemalarda ikinci hafta sonundan sonra gişede 400 milyon doları geçmekle kalmadı aynı zamanda aldığı olumlu yorumlar ve yüksek puanları da korumayı başardı.

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