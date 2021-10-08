Orchestra’Sion NDS’de sezonun açılışını yaptı

İstanbul’daki Notre-Dame de Sion Gösteri Salonu uzun bir aradan sonra kapılarını yeniden sanatseverlere açtı.

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Yeni sezonun açılış konseri yine her zaman olduğu gibi Orçun Orçunsel yönetiminde Orchestra'Sion solistleri konseriyle dün gerçekleşti. Gösteriler ekim ayında, iki konserle 14 ve 21 Ekim perşembe geceleri devam edecek. Yeni dönemde konserlere katılım sadece rezervasyonla olacak.

İç mekanda gerçekleşen etkinliklere kademeli olarak yeniden başlanmasının planlandığı bu süreçte, NDS Gösteri Salonu'nun seyirci kabul etme kapasitesi, sosyal mesafe kuralları ve konserin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini sağlayacak olanaklarla sınırlı olacak.