Ordu’daki kazıda Hermes figürlü yüzüğe ulaşıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışmasında lahit mezara rastlandı. Başlatılan kazıda 'Hermes' figürlü yüzük ve daha birçok tarihi esere ulaşıldı.

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Fatsa’ya bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki 3’üncü derece doğal sit alanındaki yol yapım çalışmaları sırasında belediye çalışanı kepçe operatörü, beton tabaka fark etti.

Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. İlk inceleme sonrası beton tabakanın, 2 bin yıl öncesine dayanan Roma Antik dönemine ait lahit mezarlar olduğu tespit edildi.

Bölgeye gelen yetkililer, mezardan insan kemik kalıntılarının yanı sıra sikkeler, cam bilezik, altın yüzük, kemer tokaları, tüm olarak cam gözyaşı şişesi, pişmiş topraktan yapılmış testi ve dağınık şekilde formu belli olmayan cam şişeler çıkardı.

Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı.

30 dönüm araziyi kaplayan alanda kalan özel mülkiyetlerin kamulaştırılması için çalışma başlatıldı.

ACİL KURTARMA KAZISI BAŞLATILDI

Kamulaştırma çalışmalarının yanı sıra bölgede acil kurtarma kazısı başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, 8 mezarlık ve dağınık halde çok sayıda insan ve hayvan kemiklerine rastlandı.

Kazı sırasında ortaya çıkarılan diğer mezarda; sol el parmak kısmında 1 altın ve üzerinde tanrı ‘Hermes’ figürü yer alan, kırmızı akik taşlı 1 gümüş yüzük ile cam bilezik, cam şişe parçası, boyun kısmında kolye boncukları ve bronz kolye ucu, karın kısmında bronz madeninden kemer tokası bulundu.

Bölgede kurtarma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. (DHA)



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