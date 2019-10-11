Orduevi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘orduevi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Orduevi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘orduevi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'orduevi'dir. Orduevi mi, ordu evi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘orduevi’dir.

ORDUEVİ NE DEMEK: Kara, deniz ve hava subay ve astsubaylarının buluştukları, sosyal gereksinimlerini karşılayabilecek biçimde yapılmış lokal veya yapı.

ORDUEVİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin orduevi mi, ordu evi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı orduevi şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

ordu evi(Yanlış kullanım)

orduevi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Orduevine giriş için günübirlik kart çıkarttılar.”