Orhan Aydın attığı tweet’ler nedeniyle yeniden ifade verdi

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, geçtiğimiz Salı günü iki tweet'i nedeniyle gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Aydın, bugün de paylaştığı başka üç tweet için Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermek zorunda kaldı.

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Orhan Aydın, attığı üç tweet nedeniyle Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde bugün ifade verdi.

Aydın’ın ihbara konu olan üç tweet’i şöyleydi:

– Tiyatro değil tiyatora! Bütün Türkiye’de okullarda abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, cihat adlı oyunlar serbest. Kardeşlik, doğa, çevre, insan hakları, barış içerikli tüm oyunlar yasak.”

– AKP sözcüsü Mahir Ünal: Ana haber programlarını 30 dakika izleyin, zannedersiniz ki bu millet hırsızlıktan, çocuk istismarından, çirkin işlerden başka sanki hiçbir şey yapmıyor. O zaman kapatın kendi medyanızın kapılarını, huzura erelim.”

– Man Adası belgeleri gerçek ama davaya gerek yok. Bir daha okuyun. Bu bir mahkeme kararı. Sahte diyen lağım medyasının kalemşorları ve yandaşlar, siz bir daha okuyun.”

‘BOYUN EĞMEYECEĞİM’

Aydın, söz konusu tweet’leri nedeniyle ifade vermeye gittiğini sosyal medya hesabından duyurarak, “Bu ülkede sanat ve sanatçı düşmanları, düşünce açıklamayı hakaret sayanlar her yerde ama insanlık suskun. YILMAYACAĞIM… SUSMAYACAĞIM… BOYUN EĞMEYECEĞİM” dedi.