Orhan Gencebay: Sanatçı muhalif değildir, Erdoğan’ı sevdiğimi hep söyledim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atanan Orhan Gencebay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşuyla, ülkesine sahip çıkışıyla son derece önemli bir görevi başardığını ve her Türk vatandaşı gibi Türkiye sevdalısı olduğunu düşünüyorum. Ben siyasetçi değilim. 'Sanatçı muhalif olmalı' diye bir söylem var. Sanatçı kesinlikle muhalif değildir. Sanat, siyaset yapmaz" dedi.

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İktidara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile tanınan Orhan Gencebay, Posta’ya verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. “Sanatçı muhalif değildir” diyen Gencebay’ın açıklamalarına bir kısım sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İşte, tepki gören açıklamalardan satır başları:

“Bir müzik adamı ve araştırmacı olarak, sanatın da gelinebilecek en üst noktalarına gelmiş biri olarak, müzik konusunda tartışılmaz biri olduğumu düşünüyorum. 70 küsur kişi bu kurulların (Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu) içinde, hepsi kendi konularında uzman. Ben de kendi alanımda emek veren biri olarak seçilmişim. Beni böyle kutsal bir göreve layık görenlere teşekkür ediyorum. Fikirlerimizi ortaya koyacağız. Biz alanımızda dokuz kişiyiz. Hülya (Koçyiğit) Hanım sinemayı temsil ediyor mesela, ben müzik… Her ne kadar ihtisas alanlarımız farklı da olsa genel kültürlerimiz, görüşlerimiz var. Uzmanına teslim etmek lazım son sözü. Kültür ve sanatla ilgili ne fikrimiz varsa Cumhurbaşkanı'mıza sunacağız. Son karar tabii ki sayın Cumhurbaşkanı'nın olacak.

“KURUL’DAN ALDIĞIM MAAŞA İHTİYACIM YOK”

Ben varlıklı bir insanım. Benim için böyle bir şey söz konusu dahi değil. Bunu dile getirmek bile bana onur kırıcı geliyor. Ben orada maaş almak için değil ülkeme yararlı olmak için varım. Bu maaşa ihtiyacım da yok! Bu görev kutsal, parayla ölçülemez.



“SANAT, SİYASET YAPMAZ”

Ben ülkesini seven, parti ve particilik değil, devletini koruyan bir anlayıştayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dik duruşuyla, ülkesine sahip çıkışıyla son derece önemli bir görevi başardığını ve her Türk vatandaşı gibi Türkiye sevdalısı olduğunu düşünüyorum. Ben siyasetçi değilim. ‘Sanatçı muhalif olmalı’ diye bir söylem var. Sanatçı kesinlikle muhalif değildir. Sanat, siyaset yapmaz. Hiçbir zaman… Sanatçı sanatını yapar. Benim siyasi isimlerle tanışıyor olmam, sevmem suç mu? Mesela sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yıllar öncesinden tanır, severim. Burada yanlış olan ne? Evet, onu takdir ediyor ve seviyorum. Ben onu çok sevdiğimi hep söyledim. Doğruları savunurken linç edileceksem boynum kıldan ince…

“DEVLETE SAYGI DUYMAYAN NİMETLERDEN YARARLANMASIN”

Ben devletimi sever sayarım. Devletini sevmeyen insanlar da var. Bu devletin içinde yaşayıp da, devlete saygı duymayan bir insana benim bakışım farklı olur. O zaman bu ülkenin nimetlerinden yararlanmasın. Varsa devletimizin eleştirilecek bir yönü, söylesin. Ama eleştirinin de bir adabı var. Mesela geçenlerde hastalandım bana, ‘Öl, geber’ diyenler oldu. Neden bunu diyorlar ki? Ben ne yaptım? Ben ülkem için, geleceğimiz için taşın altına elimi her zaman koymaya hazırım.

“BİR DAHA ‘BATSIN BU DÜNYA’ DİYE BESTE YAPMAYAYIM”

(Bugün dünyaya baktığınızda “Batsın bu dünya” diyor musunuz?) Demiyorum, demem de. Şimdi öyle bir ortam yok. O zaman çok kötü bir ortam vardı, ülkemin daha iyi olması için eleştirilerimi yaptım. Rabbim bir daha öyle ortamlar göstermesin bize. Ben de öyle beste yapmayayım bir daha. O zamanlar sağcı-solcu bir mahalleden geçemezdi. Beş kuruş para yoktu kimsede. Bugün çok şükür güzel, aydın bir ülke var. Sorunlar elbette olacak ama dünya sorunlarla boğuşuyor.