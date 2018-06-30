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Orhan Pamuk, sandıkta öne geçmek istedi, izin verilmeyince seçmen kağıdını yere attı
Orhan Pamuk, sandıkta öne geçmek istedi, izin verilmeyince seçmen kağıdını yere attı
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un seçim günü Cihangir'de oy kullanmaya gittiğinde, öne geçmek için izin istediği, bir kadın yurttaşın ise buna karşı çıktığı, bunun ardından ünlü yazarın kızarak, seçmen kağıdını yere atarak, oy kullanmadan okuldan ayrıldığı iddia edildi.
Kültür Sanat 30 Haziran 2018 - 13:34

flasflas.com’un haberine göre, Orhan Pamuk 24 Haziran sabahı erken saatte, ikamet ettiği Cihangir’de oy kullanmaya gitti. İddialara göre, Pamuk’un önünde ünlü simalar Yavuz Bingöl ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan da vardı. Pamuk, bu ikiliden izin alarak öne geçmek istedi. Ancak arka sıralarda bulunan bir kadın yurttaş Pamuk’a “Sizin ne özelliğiniz var sıranızı bekleyin” diyerek çıkıştı.

Ünlü yazar, bunun ardından sinirlenerek seçmen kağıdını yere attı ve sandıktan ayrıldı. Pamuk’un daha sonra tekrardan sandığa gelip, oy kullanıp kullanmadığı ise öğrenilemedi.

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Son güncelleme: 13:50 - 30.06.2018
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