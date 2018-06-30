Orhan Pamuk, sandıkta öne geçmek istedi, izin verilmeyince seçmen kağıdını yere attı
flasflas.com’un haberine göre, Orhan Pamuk 24 Haziran sabahı erken saatte, ikamet ettiği Cihangir’de oy kullanmaya gitti. İddialara göre, Pamuk’un önünde ünlü simalar Yavuz Bingöl ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan da vardı. Pamuk, bu ikiliden izin alarak öne geçmek istedi. Ancak arka sıralarda bulunan bir kadın yurttaş Pamuk’a “Sizin ne özelliğiniz var sıranızı bekleyin” diyerek çıkıştı.
Ünlü yazar, bunun ardından sinirlenerek seçmen kağıdını yere attı ve sandıktan ayrıldı. Pamuk’un daha sonra tekrardan sandığa gelip, oy kullanıp kullanmadığı ise öğrenilemedi.