Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’nde yangın

Beyoğlu Firuzağa Mahallesi’nde bulunan Orhan Pamuk’a ait 4 katlı Masumiyet Müzesi’nde gece 23.30 sıralarında nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Müzeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada panik yapan bazı vatandaşlar da meraklı gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. İtfaiye ekipleri, müzeye dolan dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı. Yangın sonucu müzenin bodrum katında hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

2012 yılında kurulan Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk’un aynı isimli romanından ilhamla hazırlandı. 1897’de yapılan bir binada kurulan müze içerisinde romanda geçen objeler yer alıyor. Masumiyet Müzesi’nde 50 yıl önce insanların günlük hayatında neleri kullandığı görülebiliyor.