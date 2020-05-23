‘Orhan Pamuk’un romanı Masumiyet Müzesi dizi oluyor’ iddiası

Orhan Pamuk'un beğenilen romanlarından Masumiyet Müzesi'nin Amazon tarafından dizi olarak çekileceği iddia edildi. Kitabın ana karakteri Kemal'i ise Çağatay Ulusoy'un canlandıracağı öne sürüldü.

Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanı hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Romanın Netflix’in rakibi Amazon tarafından diziye uyarlanacağı öne sürüldü. Televizyon dünyasından haberler veren Ranini, konuyla ilgili bir tweet attı ve “Evet, Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi kitabı dizi olacak. 2 yıldır gündemde. Proje, canımız ciğerimiz Erik Barmack ve OGM Pictures ortak yapımı. Ancak başrol Kıvanç Tatlıtuğ değil. Hatta bu oyuncu yapım ortağı olarak da dahil olacak, ‘nezaket anlaşması’ imzalandı” dedi.

Romandaki Kemal karakterinin ise Netflix’teki ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’da da başrolü üstlenen Çağatay Ulusoy tarafından canlandırılacağı konuşuluyor.

MASUMİYET MÜZESİ’NİN KONUSU

“1975'te bir bahar günü başlayıp günümüze kadar gelen, İstanbullu zengin çocuğu Kemal ile uzak ve yoksul akrabası Füsun'un hikâyesi: Hızı, hareketi, olaylarının ve kahramanlarının zenginliği, mizah duygusu ve insan ruhunun derinliklerindeki fırtınaları hissettirme gücüyle, ‘Masumiyet Müzesi' elinizden bırakamayacağınız ve yeniden okuyacağınız kitaplardan biri olacak. Masumiyet Müzesi'ni okurken yalnız aşk hakkında değil, evlilik, arkadaşlık, cinsellik, tutku, aile ve mutluluk hakkındaki bütün düşüncelerinizin derinden etkilendiğini ve kitabın rengârenk dünyasından hiç ayrılmak istemediğinizi göreceksiniz.”