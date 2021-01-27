Orhan Veli’ye ilham veren kadının hayatı belgesel oldu

Orhan Veli Kanık'ın “Anlatamıyorum” ve “Sere Serpe” şiirine ilham olan Bella Eskenazi'nin hayatına ışık tutan “Bella'nın Öyküsü” ilk kez 500. Yıl Türk Musevileri Müzesi'nde ilk kez gösterilecek. Banu Yalkut Breddermann imzalı belgesel bu pazar saat 18.00'da Zoom üzerinden yayınlanacak.

1946 yılında -İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmesine rağmen- ortaokul mezunu olduğu için Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ne kütüphaneci kadrosuyla girip yüzlerce öğrenciye İngilizce öğreten…

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Orhan Veli’nin “Sere Serpe” ve “Anlatamıyorum” şiirlerini yazdığı kadın…

Bella Eskenazi bugün 98 yaşında. 19 yıldır İstanbul Bebek'teki evinde yalnız yaşıyor.

36 yaşında belediyenin çukuruna düşerek hayatını kaybeden Orhan Veli'nin cenazesi kaldırılırken bir köşede ağlayan kadınların arasında yer alan Eskenazi'nin tanıklığından yola çıkan belgesel, bir memleketin seküler olarak tanımlanan kesiminin o dönemki yaşamına bir pencere açarken, Türkiye'nin siyasi ve kültürel değişim sürecine de ışık tutmak amacını taşıyor.

100 dakikalık belgeselin kurgusunda Thomas Balkenhol, müzik prodüktörlüğünde ise Renan Koen'in imzası var. Rezervasyon için info@muze500.com adresine mail atmanız yeterli.