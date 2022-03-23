Orhun Abidelerinin Anadolu’daki Yansımaları: Ahlat Selçuklu Mezarları

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Ortaçağ Türk mimarisi mezarlarını içeren bir açık hava müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Mezarlar şehrin Meydan Mezarlığı çevresinde ve Ahlat'ın eski mahallelerinde yer alıyor ve 201 dönümlük bir alana yayılıyor. Sayıları 8 binden fazla olan mezarlardan 118’i anıt niteliğinde.



Mezarlıkta her biri anıtsal yapı özelliğine sahip Şahideli-Şahidesiz sanduka mezarların dışında, Orta Asya Türk Mezar tipleri olan oda tarzı yeraltı mezarları da bulunuyor.

Alışılmış mezar ölçülerinden büyük, 3.50 metre yüksekliğe varan ve her cephesinde süsleme bulunan, dikdörtgen pirizma şeklindeki şâhideleriyle tanınan mezarlar, erken döneme ait en büyük Türk- İslam mezarlığı olma özelliğini de taşıyor.

Orhun Abideleri’nin Anadolu’daki yansımaları diye de nitelenen ve heybetli görünümlerinin yanı sıra ince taş işlemeleriyle de dikkat çeken mezarlarda, Türklerin Anadolu’ya Orta Asya’da yaşadıkları dönemdeki kültürlerinde yer alan ejder, dilimli simetrik yaprak motifi olan palmet, kandil ve geometrik motifler yer alıyor.

(Depo Photos)