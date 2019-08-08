Orijinal nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre orijinal mi, orjinal mi?

Orijinal nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre orijinal mi, orjinal mi?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘orijinal’dir. Orjinal mi, orijinal mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘orijinal'dir.

ORİJİNAL NE DEMEK:

1- Özgün.

2- Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan (araç ve gereç).

3- Otantik.

4- Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan:

ORİJİNAL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “orijinal, orjinal” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı orijinal şeklinde olmalıdır.

orjinal (Yanlış kullanım)

orijinal (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Antikacıda Osmanlı dönemine ait orijinal el yazması bir kitap buldu.”