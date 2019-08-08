Orijinal nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre orijinal mi, orjinal mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘orijinal'dir.
ORİJİNAL NE DEMEK:
1- Özgün.
2- Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan (araç ve gereç).
3- Otantik.
4- Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan:
ORİJİNAL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “orijinal, orjinal” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı orijinal şeklinde olmalıdır.
orjinal (Yanlış kullanım)
orijinal (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Antikacıda Osmanlı dönemine ait orijinal el yazması bir kitap buldu.”