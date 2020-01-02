Orkestra şefi Nisan Ak’tan 5 yıl sonra bir ilk

Türkiye’nin sayılı kadın orkestra şeflerinden biri olarak Amerika’da Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve YouTube'da paylaştığı bilgilendirici videolar ile dikkat çeken 28 yaşındaki Nisan Ak, Türkiye’de uzun bir aradan sonra ilk kez konser verecek.

5 sene önce, yurtdışında eğitim almak için burs arayan ve bu şekilde Amerika'ya okumaya giderek dikkatleri üzerine çeken başarılı şef ve besteci Nisan Ak, Agora Gençlik Senfoni Orkestrası ile birlikte gerçekleştireceği klasik müzik gecesi için Türkiye'ye geliyor.

İnternet üzerinde çektiği videolar ile insanlara müzik sevgisi ve bilgisi aşılayan Ak, Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak konserde konuk şef olarak yer alacak. İngiltere Kraliyet Müzik Koleji'nde ülkemizi temsil eden genç piyanist İlayda Deniz Oğuz'un da solist olarak yer alacağı gecede, orkestra ile birlikte W.A. Mozart'ın 23 numaralı piyano konçertosu ile 29 numaralı senfonisi seslendirilecek.



HEYECANI YÜKSEK

Vereceği konser ile ilgili konuşan Ak, “Türkiye'de uzun bir aradan sonra ilk kez vereceğim bu konser benim için çok kıymetli. Bir süredir ülkemde sosyal medya sayesinde videolarımı izleyen her yaştan insanın ilham kaynağı olduğumun farkındayım. Şimdi ise çoksesli müziği dinlemeyi, anlamayı isteyen dinleyicilerle buluşacağım için çok heyecanlıyım” dedi.

BAŞARILARI İLE GURURLANDIRIYOR

Uluslararası arenada da başarılarından söz ettiren Nisan Ak, ABD'de Richmond Oratoryo Topluluğu ve Bruch Oda Orkestrası'nın müzik direktörü ve Aiken Senfoni ve Columbia Oda orkestralarında ise asistan şef oldu. Kasım ayında dünyanın en ünlü müzelerinden Smithsonian Müzesi tarafından sipariş edilen müziğinin prömiyerini Washington'da yine aynı müzede gerçekleştiren sanatçı, başarısını geçtiğimiz aylarda Meksika'ya da taşıdı ve orada da konuk şef olarak konser verdi.