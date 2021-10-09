Orkestrada 11 sanatçı pozitif çıktı, konser iptal oldu

İki yıldır pandemi nedeniyle etkinliklerin çoğu iptal edilen, birçok üyesini Covid nedeniyle kaybeden sanat dünyası yeni sezona umutla girmek istedi ama olmadı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri, 11 sanatçının pozitif olması nedeniyle iptal edildi. Tüm sanat dünyası tedirgin.

Yusuf DEMİR

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Aşılamaya rağmen geçtiğimiz seneye göre vaka sayılarının katlandığı Covid-19 salgını sanat dünyasını derinden etkilemeye devam ediyor. Pandeminin başladığı günden bu yana geçen iki yıllık sürenin büyük bölümünde neredeyse tüm sanat faaliyetleri durdurulmuştu. Birçok sanatçı Covid’e yakalanmış, hayatını kaybedenler olmuştu.

Yeni sezona yaz aylarında başlayan normalleşme kararlarının etkisiyle umutla başlayan sanat dünyası İzmir’den gelen haberle sarsıldı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 1 Ekim’de Şef Gürer Aykal yönetiminde sezon açılış konseri yapmış ancak sonrasında 3 sanatçının testi pozitif çıkmıştı. Programa göre dün yapılması gereken ikinci konser son anda iptal edildi.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’ndan yapılan açıklamada, “8 Ekim 2021 Cuma akşamı gerçekleşecek konserimiz sağlık önlemleri nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK

Orkestradaki 7 sanatçı ve bir teknik personelin daha testinin pozitif çıktığı dünkü konserin bu nedenle iptal edildiği öğrenildi. Haber tüm sanatçıları tedirgin etti. Bundan sonra provaların ve konserlerin devam edip etmeyeceği belirsiz.

SOLİST TCHUMBURİDZE’YDİ

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak konserde Şef Hakan Şensoy yönetimindeki orkestra Dvorak’ın Keman Konçertosu ve Beethoven’in 7. Senfonisi’ni seslendirecekti. Gecenin solisti keman sanatçısı Veriko Tchumburidze’ydi.

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