Sinema dünyasının en beğenilen filmleri arasında bulunan Orman çocuğu filmi bu akşam ATV ekranlarında olacak. Orman Çocuğu filmi, Jon Favreau tarafından yönetildi ve Justin Marks tarafından yazıldı. İşte Orman Çocuğu filminin oyuncuları ve konusu...

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI

Disney tarafından hayata geçirilen filmin orijinal seslendirme kadrosunda, Ben Kingsley ve Neel Sethi isimleri başı çekerken kadroda onlara Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray, Christopher Walken, Lupita Nyong’o ve Giancarlo Esposito isimleri yer alıyor.

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİNİN KONUSU

Ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde bir ayı, bir siyah panter ve bir kurt sürüsü tarafından büyütülür. Bagheera, Mowgli'ye bu macerada akıl hocalığı yapacaktır. Canlı-aksiyon ve epik türündeki bu hikayede, kurtlar tarafından yetiştirilen Mowgli evi bildiği tek yeri terk etmek zorunda kalınca, hem kendisini hem dış dünyayı keşfetmek için yeni bir arayışa çıkacaktır.