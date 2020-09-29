Orman Çocuğu filminin oyuncuları ve konusu
ORMAN ÇOCUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI
Disney tarafından hayata geçirilen filmin orijinal seslendirme kadrosunda, Ben Kingsley ve Neel Sethi isimleri başı çekerken kadroda onlara Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray, Christopher Walken, Lupita Nyong’o ve Giancarlo Esposito isimleri yer alıyor.
ORMAN ÇOCUĞU FİLMİNİN KONUSU
Ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde bir ayı, bir siyah panter ve bir kurt sürüsü tarafından büyütülür. Bagheera, Mowgli'ye bu macerada akıl hocalığı yapacaktır. Canlı-aksiyon ve epik türündeki bu hikayede, kurtlar tarafından yetiştirilen Mowgli evi bildiği tek yeri terk etmek zorunda kalınca, hem kendisini hem dış dünyayı keşfetmek için yeni bir arayışa çıkacaktır.