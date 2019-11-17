Ormantik Komedi’den kahkaha tufanı

Usta oyuncular Necmi Yapıcı, Umut Oğuz, Nihan Durukan Yapıcı ve Birgen Engin’in rol aldığı Ormantik Komedi isimli oyun, Bursalı seyircilere kahkaha tufanı yaşattı. Yapıcı Tiyatro tarafından sahnelenen oyun, bir kamp hikâyesi üzerinden, seyirciyi kendi halleriyle yüzleştirerek güldürürken, sosyal medya çılgınlığıyla yalnızlaşma hallerine de göndermelerde bulunarak düşünmeye sevk etti.

BAOB Oditoryum salonda izleyicisiyle buluşan iki perdelik hicivlerle dolu komedi oyunu, verdiği mesajlarla farkındalık yaratmayı başarırken, asıl sürpriz oyun sonunda bir izleyiciden geldi. Mehmet Emre Cındık adlı izleyici sahneye çıkarak, kız arkadaşı Tuğçe Kamış'a alkışlar ve konfetiler eşliğinde evlenme teklif etti. Usta oyuncuların da desteğiyle “evet” cevabını alan çifte, yastık hediye eden oyuncular “Bir yastıkta kocayın” dedi.

“EVLİ VE MUTLUYUM”

Ünlü oyuncu Umut Oğuz seyircileri oğlu Dora ile selamlarken, “Oynadığım rolün aksine, evli, mutlu ve çocukluyum, herkese de tavsiye ederim” diyerek salondan büyük alkış aldı.

Oyun sonunda yoğun ilgiliyle karşılanan ve kapıda bekleyen tüm seyircilerle fotoğraf çektiren oyuncular, Bursalı seyircilerin coşkusunun muhteşem olduğunu ve en kısa zamanda tekrar geleceklerini söyledi.