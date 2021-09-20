Orta Çağ Dönemi’ne ait çocuk iskeleti bulundu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde bu yıl devam eden kazı çalışmalarında, Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu.
Türkoğlu ilçesinin Kelibişler Mahallesi yakınlarında bulunan Domuztepe Höyüğü’nde bir süre önce başlatılan arkeolojik kazılar, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında devam ediyor.
Höyükte bu yıl yapılan kazı çalışmalarında, 600 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen çocuk iskeletine rastlandı.
Kazı başkanı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin, Orta Çağ Dönemi’ne ait 3-4 yaşlarında bir çocuk mezarı bulduklarını söyledi.
Tekin, iskeletin gömülüş yönünü göz önünde bulundurarak İslami bir yönünün olamayacağını da sözlerine ekledi. (İHA)