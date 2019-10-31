Orta kulak nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ortakulak’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Orta kulak nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ortakulak’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'orta kulak'dır. Orta kulak mı, ortakulak mı, çokyönlü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘orta kulak’dır.

ORTA KULAK NE DEMEK: Kulak zarı, çekiç, örs, üzengi kemiklerinin bulunduğu, dış kulakla iç kulak arasındaki bölüm.

ORTA KULAK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin orta kulak mı, ortakulak mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı orta kulak şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

ortakulak (Yanlış kullanım)

orta kulak (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çocuklarda görülen rahatsızlıklar arasında en başta yer alır orta kula iltihabı.”