Ortaokul nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘orta okul’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ortaokul'dur.
ORTAOKUL NE DEMEK: Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan, genellikle üç yıllık ortaöğretim okulu.
ORTAOKUL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ortaokul mu, orta okul mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ortaokul şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
orta okul (Yanlış kullanım)
ortaokul (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Seneye ortaokul öğrencisi olacak.”