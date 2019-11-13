Ortaokul nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘orta okul’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Ortaokul nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘orta okul’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘ortaokul’dur. Ortaokul mu, orta okul mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ortaokul'dur.

ORTAOKUL NE DEMEK: Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan, genellikle üç yıllık ortaöğretim okulu.

ORTAOKUL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ortaokul mu, orta okul mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ortaokul şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

orta okul (Yanlış kullanım)

ortaokul (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Seneye ortaokul öğrencisi olacak.”