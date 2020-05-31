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Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Türkiye'nin önemli değerlerinden yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Kültür Sanat 31 Mayıs 2020 - 09:52

Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleri oldukça başarılı bir şekilde kaleme almış ve yaptığı çalışmalarla öne çıkmıştır.

‘İle’, ‘Uzak’, ‘Yakın’, ‘Yürüme’, ‘De ki İşte’, ‘Tümceler’, ‘Ne ki Hiç’ yazarın önemli kitaplarındandır.

Hume, Rilke, Wittgenstein, Nietzsche, Von Hentig, Başo ve Celan'ın Türkçe'ye çevirerek, literatüre kazandıran Aruoba, özgün bir dille yazdığı haiku (Japon tarzı kısa şiir) tarzındaki şiirleriyle de geniş kitlelere ulaştı.

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