Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleri oldukça başarılı bir şekilde kaleme almış ve yaptığı çalışmalarla öne çıkmıştır.

‘İle’, ‘Uzak’, ‘Yakın’, ‘Yürüme’, ‘De ki İşte’, ‘Tümceler’, ‘Ne ki Hiç’ yazarın önemli kitaplarındandır.

Hume, Rilke, Wittgenstein, Nietzsche, Von Hentig, Başo ve Celan'ın Türkçe'ye çevirerek, literatüre kazandıran Aruoba, özgün bir dille yazdığı haiku (Japon tarzı kısa şiir) tarzındaki şiirleriyle de geniş kitlelere ulaştı.