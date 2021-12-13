Örümcek-Adam oyuncuları devam filmi için teklif bekliyor

Tom Holland ve Zendaya animasyon filmi "Spider-Verse"de yer almak istiyor.

Sozcu.com.tr

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Hem Holland hem de Zendaya yalnızca gelecekteki bir “Into the Spider-Verse” filminde yer almakla ilgilendiklerini ifade etmekle kalmadılar, aynı zamanda henüz davet edilmedikleri için biraz rahatsız göründüklerini de gizlemediler.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filminden Zendaya, “Telefon bekliyorum. Çocuklar, bizi arayın. Bizi filminize koyun, biz de içinde olmak istiyoruz” dedi. Holland da bu duyguları yineledi.

Bu yorumların hemen ardından Twitter’da “Spider-Verse” yapımcısı Christopher Miller’dan ilginç bir yanıt geldi. Merakla beklenen animasyonun yönetmeni, “beni arayın” yazan bir GIF paylaştı.

BAŞKA OYUNCULAR DAHA ÖNCE DE BU ŞEKİLDE ROL İSTEMİŞLERDİ

İlk defa bir oyuncu bir röportaj yoluyla istediği rolü dile getirip kapmıyor. Samuel L. Jackson katıldığı bir talk show’da çok büyük bir “Yıldız Savaşları” hayranı olduğunu ve yapımda yer almak istediğini söyledi. Ve George Lucas’tan beklediği mesajı aldı, Mace Windu bu şekilde doğdu.

Daha yakın zamanlarda, Henry Cavill de büyük bir “Witcher” hayranı olduğunu ve bir uyarlamada Geralt’ı oynamak için hemen hemen her şeyi yapacağını söyledi ve dileği gerçekleşti.

“Spider-Verse” filminde, Holland ve Zendaya’nın olup olmayacağı henüz belirsiz, ancak filmin, 7 Ekim 2022’de çıkması bekleniyor.

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