Örümcek-Adam’ın gişe rekorunu, Çığlık zorluyor

Çığlık, 3.664 sinemada öngörülen 36 milyon dolarlık brüt hasılatla dört günlük tatil hafta sonu boyunca gişede 1 numarayı ele geçirdi.

Sozcu.com.tr

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2011 yılında vizyona giren Çığlık 4’ten sonra yine aynı isimle ve 10 yıllık bir aradan sonra Çığlık filmi seyirci karşısına çıktı. Film vizyona girmeden yoğun tanıtım ile hayranlara duyuruldu. Courteney Cox gibi oyuncular, Twitter, Instagram, Reddit, TikTok, YouTube ve Facebook’ta yoğun bir şekilde tanıtımlar yaparak yüksek sayıdaki takipçi sayılarını kullandılar.

Film, vizyona girmesiyle beraber gişede de dikkat çekti. Yönetmen Matt Bettinelli-Olpin Twitter’da, “Hafta sonu Scream’in açılışını izlemeye giden herkese çok teşekkür ederim” yazdı.

Ve yardımcı yönetmen Tyler Gillett, “herkesin izlerken bizim kadar eğlenmesini umuyorum” demişti. Açılış hafta sonu boyunca izleyicilerin yüzde 80’i 34 yaşın altındaydı ve bu da Scream serisinin kalıcılığını kanıtladı.

Çığlık filminin bu başarısından önce de, Spider-Man: No Way Home, 26 Milyon dolar brüt elde ederek, 17 Aralık’tan bu yana küresel çapta 1.625 milyar doalrla 2. sıraya yerleşti. Bu arada Garth Jennings’in yıldızlarla dolu devam filmi Sing 2 ise hafta sonu boyunca 11 milyon dolar kazandı ve 22 Aralık’tan bu yana küresel çapta 214,7 milyon dolar kazandı.

Matthew Vaughn’un aksiyon dolu ön filmi The King’s Man de 26 Aralık’tan bu yana küresel gişede toplam 76,2 milyon dolarlık hasılat ekleyerek 29.3 milyon dolar ile 4. sıraya yerleşti.

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