Oscar adayı filmin başrol oyuncusu Rachel Zegler, ödül törenine davetli değil

Batı Yakası'nın Hikâyesi'nde (West Side Story) başrolde olan Rachel Zegler, 2022 Oscar Ödül Töreni'ne davet edilmediğini söyledi. Filmin; en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi görüntü yönetimi, en iyi kostüm tasarımı, en iyi yapım tasarımı ve en iyi ses dallarında aday gösterildiği halde Zegler'ın törene davet edilmemesi sosyal medyada dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Steven Spielberg’in bir klasiği uyarladığı filmde María’yı oynayan oyuncu ve şarkıcı, Instagram aracılığıyla Oscar yayınını evden izleyeceğini açıkladı. Zegler’in açıklaması üzerine çok sayıda hayranı bu duruma tepki gösterdi.

Zegler, Oscar gecesi ne giyeceğini merak eden bir hayranına eşofmanıyla oturacağını, çünkü geceye davet edilmediğini yazdı.

Zegler, Instagram’daki son gönderisinin yorum bölümünde, “Umarım bir son dakika mucizesi gerçekleşir ve filmimizi şahsen kutlayabilirim ama hey, sanırım bazen böyle oluyor. Hayâl kırıklığına uğradım. Ama sorun değil. Filmimizle gurur duyuyorum” yazdı.

Variety’de yer alan bilgilere göre; Oscar’lar için aday gösterilen filmlerin kadrosuna sınırsız sayıda bilet tahsis ediliyor. Ancak 2022 konuk listesinin Covid-19 pandemisi sırasında daraltıldığı tahmin ediliyor. Törene katılacaklardan aşı ya da iki negatif PCR testi sağlamaları istenecek. Ayrıca 27 Mart’ta Hollywood’un Dolby Tiyatrosu’nda 2500 seyircinin önünde gerçekleşecek. Bu da mekanın kapasitesinin yüzde 75’ini oluşturuyor ve katılımın önceki yıllara göre daha düşük olacağını gösteriyor.

Bu ayın başlarında da Akademi, canlı yayında sekiz dalın açıklanmayacağını ve böylece törenin daha kısa olacağını bildirmişti. James Cameron, Kathleen Kennedy, John Williams, Guillermo del Toro ve daha pek çok sanatçı ise Akademi’nin bu kararına tepki gösterdi.

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