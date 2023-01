Oscar adayı olan Ke Huy Quan, filmi ailesinden bile saklamış

Her Şey Her Yere Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) filmindeki rolüyle Oscar adayı olan Ke Huy Quan, filmde rol aldığını hiç kimseye söylememiş.

Oscar adayı Ke Huy Quan, çoklu evrenlerde geçen Her Şey Her Yere Aynı Anda filmindeki performansıyla büyük beğeni topladı, ancak Quan filmin çekimlerini bitirene kadar başlangıçta rolünü tüm ailesinden bir sır olarak saklamış.

Quan, katıldığı podcast’te rolünü sır gibi sakladığını şu sözlerle anlatıyor: “Anneme söylemedim. Kardeşlerime veya yeğenlerime söylemedim. Kimseye söylemedim. ‘Everything Everywhere’de Weyman rolünü aldıktan sonra, tüm filmi onların haberi olmadan yaptım.”

Çocukken Indiana Jones: Kamçılı Adam (Indiana Jones and the Temple of Doom) ve Define Avcıları (The Goonies) filmlerinde rol alan Quan, “Everything Everywhere” haberlerini ailesinden Aralık 2021’de filmin ilk fragmanının yayınlanmasından bir gün öncesine kadar sakladığını anlatıyor:

SADECE ÜÇ KİŞİ BİLİYORDU

“Sadece karım, menajerim ve avukatım Jeff Cohen biliyordu. Çok korkmuştum. Bunda iyi olup olmayacağımı bilmiyordum. Kovulup kovulmayacağımı bilmiyordum. Fragmanımız düşmeden bir gün önce annemi ve ailemi aradım ve ‘Hey, seninle paylaşacağım küçük bir haberim var. Artık bir aktörüm. Bu küçük filmi yeni yaptım ve fragman yarın çıkacak’ dedim.”

Üç ay sonra film nihayet vizyona girdiğinde, finansal bir başarıya dönüştü. Film, 100 milyon doların üzerinde hasılat yaptı.

50’DEN FAZLA ÖDÜL KAZANDI

Quan, hayatı birden fazla paralel evrende görülen ve oyuncu, rolü ile çeşitli performanslar sergiledi ve bu rolle 50’den fazla ödül kazandı. Film, gösterime girdikten sonra Quan, ailesinden bir telefon daha aldı. Oğullarının rolünü ne kadar hafife aldığını öğrenince şok oldular:

“Beni aradılar ve ilk söyledikleri şey ‘Ke! Vay canına. Bilmiyordum bile. Bu filmde çok yer alıyorsun’ oldu” dediler. Benim adıma çok ama çok mutluydular. Bütün bunları onlarla paylaşabilmek. Şimdi ne kadar mutlu olduğuma dair tepkilerini görmek inanılmaz bir duygu.”

Quan için Hollywood’da çok uzun süre rol almak için çalışmak zorunda kaldı. 80’lerin sonlarında ve 90’larda iş bulmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu da katıldığı podcast’te anlattı.

