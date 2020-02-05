Oscar adaylarına lüks hediyeler!

Oscar ödüllerinin sahiplerini bulmasına az kaldı. 92. Akademi Ödülleri son yılların en iddialı yarışlarından birine sahne olmaya hazırlanıyor. Los Angeles’ta düzenlenecek olan gecede sahibini bulacak olan Oscar heykelleri için bu yıl kıyasıya bir yarış söz konusu.

100 BİN DOLARLIK ÇANTALAR…

The Irishman, Marriage Story, 1917, The Joker ve Two Popes gibi iddialı yapımların yarışacağı gecede, Oscar heykellerinin yanı sıra oldukça pahalı hediyeler de kazananların olacak. 100 bin dolarlık çantalar, lüks tatiller ve vitray portreler Oscar heykelciği ile birlikte hediye edilecek. Adaylara sanatçı John Thoman’ın elinden çıkmış kişiye özel cam vitray portreler, binlerce dolar değerinde kenevirli çikolatalar da hediyeler arasında.