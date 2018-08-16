Oscar And The Wolf İstanbul’a geliyor

Oscar And The Wolf, 22 Eylül’deki konserindne önce Bodrum Yalıkavak Marina’da 24 Ağustos’ta sahneye çıkacak. Grup, 25 Ağustos’ta Çeşme Aya Yorgi Cove konseriyle dinleyicilerin karşısına çıkacak.
Grup ardından 22 Eylül’de Uniq Açıkhava Sahnesi’nde olacak.
Oscar and the Wolf bugüne kadar Montreux Jazz, The Great Escape, Rock Werchter, Tomorrowland gibi uluslararası festivallerde sahne aldı. Melankolik parçaları Max Colombie'nin özgün vokali etrafında şekillenen grubun 2013 yılında çıkardığı ‘Orange Sky’ single'ı ile dünya çapında bilinirlik kazandı. İki yıllık turnenin ardından, 2014'te ilk albümleri ‘Entity’i yayınladı. Grup; Brian Eno, Florence and the Machine gibi önemli isimlerle çalışan Leo Abrahams'ın da katkıda bulunduğu ‘Entity’ albümüyle Belçika listelerinde zirveye yerleşti.