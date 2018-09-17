Oscar and The Wolf, Uniq Açıkhava Sahnesi’nde

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Bu ziyaretin sonrasında ise, 5 Ekim gecesi, ilk kez İzmir Arena’da İzmirli müzikseverler ile buluşacak. 6-7 Ekim’de Eskişehir’de gerçekleşecek Old Town festivalde ise Duman ile sahne alacak. Oscar and the Wolf, Montreux Jazz, The Great Escape, Rock Werchter, Tomorrowland gibi uluslararası festivallerde sahne aldı. Melankolik parçaları Max Colombie'nin özgün vokali etrafında şekillenen grubun 2013 yılında çıkardığı “Orange Sky” single'ı ile dünya çapında bilinirlik kazandı. İki yıllık turnenin ardından, 2014'te ilk albümleri “Entity”i yayınladı. Grup; Brian Eno, Florence and the Machine gibi önemli isimlerle çalışan Leo Abrahams'ın da katkıda bulunduğu “Entity” albümüyle Belçika listelerinde zirveye yerleşti.