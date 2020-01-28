Oscar bu yıl vegan ve plastiksiz olacak

Oscar bu yıl vegan ve plastiksiz olacak

Joker filminin yıldızı Joaquin Phoenix, Altın Küre yetkililerini vegan menü konusunda ikna etmişti. Ödül törenlerinde Jennifer Aniston ve Russell Crowe'un da konuşmalarında özellikle iklim değişikliğine yer vermesi ödül törenlerini daha duyarlı olma yoluna itti.

Altın Küre, SAG ödül törenlerinde vegan menü tercih edildikten sonra bir çevreci atak da Oscar yetkililerinden geldi. 92. Oscar Ödül Töreni’nde yemek menüsü vegan olacak.

9 Şubat’ta gerçekleşecek olan törende vegan menünün yanı sıra, plastik şişe de kullanılmayacak.

Pazartesi günü Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin yaptığı açıklamada, “Akademi, dünyanın her yerinden gelen hikaye anlatıcılarından oluşan bir organizasyon ve küresel üyeliğimize gezegeni destekleme tahhüdü borçluyuz” dendi.

Akademi, son 10 yıldı karbon ayak izini azaltmaya karar vermiş ve 7 yıldır da Oscar töreninin karbon ayak izinin sıfır olduğunu açıkladı. Yetkililer, “Nihai karbon izsiz olma hedefi ile sürdürülebilirlik planımızı genişletmeye devam ediyoruz” dedi.

Joaquin Phoenix’in ısrarları sonucu Altın Küre töreninde son dakika değişikliği yapılarak vegan menüye geçilmişti. SAG Ödülleri’nde de akşam yemeği menüsü vegandı. Oscar’da menünün yüzde 70’i vegan, yüzde 30’u vejetaryen, balık ve etten oluşacak.