Oscar Ödül Töreni’nin sunuculuğu için üç ünlü ismin adı geçiyor

Üç yıllık bir aradan sonra bu yıl yeniden bir sunucuyla gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni için meraklı bekleyiş başladı. Yılın en görkemli gecelerinden birinde sunucu olarak yer alacak isimlerle ilgili tahminler sürüyor. Son olarak üç ünlü ismin adı bu özel gece ile birlikte anılmaya başlandı...

2022 Akademi Ödülleri’nde yeniden bir sunucunun yer alacağı açıklandığından beri ev sahibi olacak isimlerle ilgili de tahminler yapılmaya devam ediyor. Son olarak Hulu’nun ünlü dizisi Only Murders in The Building’de yer alan Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez isimleri geçti.

Variety’nin haberine göre Oscar organizatörleri, Selena Gomez gibi genç bir yıldızın Hollywood’un ağır sıkletlerinden Steve Martin ve Martin Short gibi iki komedi efsaneleriyle birlikte yer alması konusunda oldukça heyecanlı.

Hulu Originals ve ABC Entertainment başkanı Craig Erwich konuyla ilgili şunları söyledi: “Demek istediğim, onlar ikonik bir üçlü. Kitlesel çekicilikleri var. Herkes onları sever. Onlar bir rüya olurdu. Bununla birlikte, düşündüğümüz birçok inanılmaz yetenek var. Will Packer, (Oscar yapımcısı) ve Akademi ile bu konuda devam eden görüşmeler yapıyoruz.”

Daha önce de Oscar’ların üç yıl sonra bir ev sahibi olacağı açıkladıktan sonra, Saturday Night Live yıldızı Pete Davidson’ın, işi almak için görüşmelerde bulunduğu haberleri çıkmıştı. Ancak, içeriden biri Variety’ye yalnızca gayri resmi bir konuşmanın gerçekleştiğini ve hiçbir şey çıkmadığını söyledi. Ayrıca sunuculuk için Tom Holland ile Dwayne The Rock’ın isimleri de daha önce geçmişti.

Jimmy Kimmel, 2017 ve 2018’de törene katılan son Oscar ev sahibi olarak görev yaptı. Son on yılda bu büyük geceye ev sahipliği yapmış isimler ise şu şekildeydi:

2011’de James Franco – Anne Hathaway,

2012’de Billy Crystal,

2014’te Ellen DeGeneres,

2015’te Neil Patrick Harris,

2016’da Chris Rock

Oscar Ödülleri’ni sunmak son derece prestijli görünse de her zaman başarıyla sonuçlanmıyor. 2011 yılında James Franco ve Anne Hathaway’in sunuculuğu sert eleştiriler almıştı.

