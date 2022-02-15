Oscar’ın sunucuları hakkında yeni iddia

Üç yıl sonra ilk defa sunuculu gerçekleşecek Oscar Ödülleri için pek çok ünlü oyuncunun adı geçti. Ama ne Spider-Man rolüyle öne çıkan Tom Holland, ne yeni dizileriyle dikkat çeken üçlü Steve Martin ve Martin Short ve Selena Gomez ne de ünlü komedyen Ricky Gervais ile anlaşıldı. Ödül gecesinin sürpriz sunucuları üç ünlü kadın komedyenden oluşuyor.

Sozcu.com.tr

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Yılın merakla beklenen gecesinin detayları bir bir paylaşılmaya başlandı. Önce sunuculu gerçekleşeceği haberleri geldi, ardından adaylar açıklandı ve nihayet üç yılın sonunda ev sahipliği yapacak isimler de henüz resmileşmese de belli oldu.

Variety’nin haberine göre; Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes bu yıl 94. Akademi Ödüllerine ev sahipliği yapacak. Salı günü Good Morning America’da resmi olarak duyurulması beklenen kadın komedi oyuncularından oluşan üçlü, zorlu şovun 2018’den bu yana ilk ev sahibi olacak.

Geçen yıl Los Angeles’taki Union Station’da düzenlenen törenin izleyici sayısı, bir önceki yıla göre yarıdan fazla düştü ve Oscar gecesinde şimdiye kadarki en düşük izleme yaşandı. Komedi oyuncularının düşen reytingleri toparlaması bekleniyor.

TÖRENE OLAN İLGİYİ CANLANDIRMAYA ÇALIŞACAKLAR

Akademi, Hollywood’un geleneksel olarak en büyük gecesine olan ilgiyi canlandırmak amacıyla çalışmalara başladı. Geçtiğimiz haftalarda Will Packer adında yeni bir yapımcı ile anlaşan Akademi, pazartesi günü de Twitter kullanıcılarının, en sevdikleri filmleri #OscarsFanFavorite etiketiyle oylayabileceklerini duyurdu. 3 Mart’a kadar en çok oy alan film, 27 Mart’taki törende tanınacak ve 2023’te Oscar’larda sunmak üzere üç Twitter kullanıcısı seçilecek.

Variety’nin haberine göre üç perdelik bir gece yaşanacak. Anlaşmaya varıldığı belirtilen oyunculardan herhangi biri ise henüz hiçbir açıklama yapmadı.

2022 OSCAR ÖDÜLLERİ’NİN SUNUCULARI…

Bu yılki geceye ev sahipliği yapacak isimlerden Amy Schumer, 2004’te Gotham Comedy Club’da stand-up gösterilerle kariyerine başladı. Aşk Kazası, Acayip Güzelim, Inside Amy schumer gibi yapımlarda rol aldı.

Regina Hall, daha çok Kız Gecesi, Little, Erkek Aklı gibi yapımlarla öne çıkıyor.

Wanda Sykes ise sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda komedyen, ses sanatçısı ve bir yazar. The Chris Rock Show ile de Emmy Ödülü kazanmıştı.

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