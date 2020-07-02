Oscar ödülleri ırkçılığa sessiz kalmadı

George Floyd'un öldürülmesinden sonra Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de olaya sessiz kalmadı ve davet ettiği üyelerinde daha fazla ırksal çeşitliliğe önem verdiğini duyurdu.

Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi Afro Amerikalı George Floyd’un polis tarafından öldürülmesine sessiz kalmadı. Akademi bu yıl davet ettiği yeni üyelerde ‘çeşitliliğe’ önem vereceğini açıkladı ve Eva Longoria, Zendaya ve Awkwafina gibi ‘renkli’ Hollywood üyeleri Akademi’ye dahil edildi.

OY KULLANANLARIN YÜZDE 36’SI RENKLİ, YÜZDE 45’İ KADINLARDAN OLUŞACAK

819 yeni üye davet edildiğini açıklayan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi oy kullanmaları için davet edilenlerin yüzde 36’sının renkli, yüzde 45’in de kadınlardan oluştuğunu belirtti. Hollywood’da yapılan ‘çeşitliliğin artırılması’ çağrısına ayak uyduran Akademi, En İyi Film kategorisini kalıcı olarak 10 filme genişleteceğini ve bunun sonucunda daha çeşitli filmlerin aday gösterilmesini umduğunu açıkladı.