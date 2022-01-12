Oscar Ödülleri üç yıl aradan sonra yeniden sunucuyla gerçekleşecek

CBS'ten bir yönetici, salı günü yaptığı açıklamada, Akademi Ödülleri'nin üç yıldır ilk kez bir ev sahibi olacağını söyledi. Açıklama üzerine yılın bu büyük etkinliğinde kimin sunucu olacağına dair söylentiler de çıkmaya başladı.

SOZCU.COM.TR

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Yılın en merakla beklenen ödül törenlerinden biri olan Oscar Ödülleri, bu yıl 94. defa gerçekleşerek sinema endüstrisinde başarılarıyla öne çıkanları onurlandıracak.

Pandemi nedeniyle yılın en görkemli gecesi kısmen daha sönük geçse de bu yıl izleyenleri bir değişiklik bekliyor. Oscar Ödülleri, üç yıllık aradan sonra sunucuyla gerçekleşecek.

Duyuruyu televizyon eleştirmenleri için sanal bir etkinlikte yapan Hulu Originals & ABC Entertainment başkanı Craig Erwich, bu önemli görev için kimin düşünüldüğünü söylemedi.

Ancak konuyla ilgili spekülasyonlar çıkmaya başladı.

DWAYNE JOHNSON MI TOM HOLLAND MI?

Deadline’ın haberine göre; bir kaynak sunucu olması için Dwayne “The Rock” Johnson gibi büyük yıldızların düşünüldüğünü söyledi. Hollywood Reporter’ın haberine göre ise Tom Holland önerildi. Konuyla ilgili Holland’a ulaşıldığında, Örümcek-Adam rolüyle iyice yıldızını parlatan aktör, şu anda çok meşgul olduğunu söyledi; ancak daha sonra geri adım atarak eğer istenirse, tabii ki Oscar için ev sahipliği yapacağını belirtti.

94. Akademi Ödülleri için adaylar 8 Şubat’ta açıklanacak ve gösteri 27 Mart’ta ABC’de yayınlanacak.

Oscar’lara en son 2017 ve 2018’de Jimmy Kimmel ev sahipliği yaptı. 2019 şovuna da komedyen Kevin Hart’ın ev sahipliği yapması planlanıyordu, ancak Hart’ın homofobik olduğuna dair tartışmalar komedyenin görevden çekilmesini de beraberinde getirdi.

Hart konuyla ilgili, “Bu kadar yetenekli sanatçı tarafından kutlanması gereken bir gecede dikkatleri dağıtmak istemiyorum. Geçmişte sarf ettiğim duyarsız sözler için LGBTQ topluluğundan içtenlikle özür dilerim” diye tweet attı.

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