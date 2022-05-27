Oscar ödüllü aktris Jodie Foster televizyona dönüyor

Ünlü oyuncu ve yönetmen Jodie Foster'ın "True Detective" dizisinin dördüncü sezonunun başrolünde yer alacağı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Uzun süren müzakerelerin ardından, HBO dizisi “True Detective”in dördüncü sezonuna seçilen Jodie Foster, aynı zamanda antoloji dizisinin yönetici yapımcısı olarak da görev yapacak.

Yönetici yapımcılar arasında Mari Jo Winkler ve orijinal True Detective yıldızları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson da yer alıyor.

Şimdiye dek sinema kariyerine ağırlık veren 59 yaşındaki ABD’li oyuncu, Hollywood Reporter’ın haberine göre, ilk kez bu kadar büyük bir rolle TV ekranlarına geliyor.

Foster, “The Accused” ve “The Silence of the Lambs” filmleriyle iki kere “En İyi Kadın Oyuncu” dalında Oscar ödülünü kazanmıştı.

Foster, dizide Liz Danvers karakterini canlandıracak. Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı açıklanmadı çünkü dördüncü sezon henüz geliştirme aşamasında.

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