Oscar ödüllü belgeselde skandal… Yapımcılara dava açtılar

'En İyi Kısa Belgesel' dalında Oscar ödülüne lâyık görülen Filler Aşkına (Elephant Whisperers) belgeseli bu defa bir dava ile gündemde. Belgesele konu olan çift, filmin yönetmen ve yapımcılarına dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Netflix yapımı Filler Aşkına (Elephant Whisperers) belgeseli, Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde öksüz ve yaralı bir bebek file bakan Bomman ve Bellie’nin hikayesini anlatıyordu. Belgesel, Oscar da alarak başarısını tescilleyip ‘En İyi Kısa Belgesel’ kategorisinde kazanan ilk Hint yapımı olarak dikkat çekse de bu başarı bir skandalla gölgeleniyor. Belgeselin odağında yer alan çift, kötü muamele gördüklerini iddia ederek filmin yapımcılarına dava açtı.

Bomman ve Bellie, filmin yönetmeni Kartiki Gonsalves ve ödüllü yapımcı Guneet Monga tarafından yönetilen yapım şirketi Sikhya Entertainment’a, katılımları için uygun ödeme yapılmadığını iddia ederek dava açtı.

Çift, “iyi niyet göstergesi olarak” 20 milyon rupi istediklerini ve bu paranın evlerinin yanı sıra yaşlılıktaki ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi. Davanın ne zaman görüleceği belli değil, ancak çiftin avukatları, haklarını aramak için savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

EV VE ARABA SÖZÜ VERMİŞLER

Film yapımcıları iddiaları yalanlarken yaptıkları açıklamada, hikayeye katkıda bulunan tüm kişilere derin saygı duyduklarını söylediler. Gonsalves, “Bomman-Bellie’nin öne sürdüğü tüm iddialar asılsızdır, iddialarında gerçeklik payı yoktur” dedi.

Belgesel film, sürüsünden ayrılan yaralı bebek fil Raghu’ya bakan Bomman ve Bellie’yi takip ediyor. Çift, nesillerdir ormanı koruyan bir kabile grubu olan Kattunayakan topluluğuna mensup. Çift, yapımcıların çekimler sırasında kendilerine birçok söz verdiğini ve tutmadıklarını iddia etti.

Bomman, “Gonsalves bizimle buluştu ve bizim hakkımızda kısa bir belgesel çekeceğini söyledi. Filmin ödül kazanacağı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Biz sadece onun dediğini yaptık. Bize bir ev yapacağını ve bir araba alacağını söyledi” dedi. Ancak çift, banka hesaplarını kontrol ettiklerinde parayı almadıklarını iddia ettiler.

ÇEKİM MASRAFLARI İÇİN BİLE BORÇ VERMİŞLER

Bomman, “Başbakan tarafından verilen 100 bin rupi dışında hiçbir şeyimiz yok. Gonsalves vaatlerini yerine getirmedi ve bize de ödeme yapmadı. Bizim için hiçbir şey yapmadı” dedi.

Çift ayrıca, çekim masraflarını karşılamak için kendi paralarını harcamak zorunda olduklarını ve Gonsalves’e 40 bin rupi borç verdiklerini de iddia etti.

İDDİALARI REDDETTİLER

Geçen hafta Gonsalves ve Sikhya Entertainment, iddiaları reddeden ortak bir bildiri yayınladı: “İleri sürülen tüm iddialar doğru değil. Bu hikayeye katkıda bulunanların tümüne derin bir saygı duyuyoruz ve olumlu bir değişim yaratma arzusuyla hareket etmeye devam ediyoruz.”

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