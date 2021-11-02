Oscar ödüllü ekip ortaya çıkardı… Dubai’de sahne devlerin

Ahmad ibn Mājid, İbn Battuta ve El-Bekrî gibi üç önemli seyyahın Expo 2020 Dubai için yapılan 15 metrelik heykelleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen ve 192 ülkeden katılımcının bulunduğu Expo 2020 Dubai, dünya genelinden ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Mart 2022’ye kadar devam edecek Expo 2020 Dubai, uluslararası medyanın da gündeminde. Organizasyon için yapılan üç dev heykel, ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken noktalardan biri.

Ahmad ibn Mājid, İbn Battuta ve El-Bekrî gibi üç önemli seyyahın 15 metrelik heykellerinin yapımını Yeni Zelanda merkezli Weta Workshop üstlendi.

Yüzüklerin Efendisi serisi, Blade Runner 2049 ve Avatar gibi filmlerin özel efektlerini de yapan şirket, 5 kez Oscar ödülü kazanmayı başarmıştı.

Heykellerin gördüğü ilgiyi CNN International’a yorumlayan Weta Workshop’un kurucu ortaklarından Richard Taylor, “Bu üç isim, teknolojinin ilerlemesi, bilginin Arap coğrafyasında yayılması ve paylaşılmasında kritik rol oynadı. İnsanlar heykellerin etrafında dolaştığında bir filmin içindeymiş gibi bir deneyim yaşıyorlar” dedi.