Oscar ödüllü Joaquin Phoenix, hayvanlar için kolları sıvadı

Joker filmindeki performansıyla 92. Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan ve vegan olduğu bilinen Joaquin Phoenix, bu defa hayvanların duygularını anlatan Gunta’nın baş yapımcısı olacak.

Vegan Joaquin Phoenix, uzun süredir hayvanların hakları için mücadele ediyor. 92. Oscar Ödülleri töreninde vegan menü hazırlanmasını sağlayan Oscar'lı yıldız Phoenix, hayvanların duygularını anlatan Gunda filminin baş yapımcılığını üstlenecek.

Rus yapımcı Victor Kossakovsky’nin yarattığı Gunda’nın kendisini derinden etkilediğini söyleyen 45 yaşındaki Phoenix, filmin insanların hayvan zekasını algılama şeklini değiştireceğini umduğunu belirterek, “Varoluş üzerine içsel bir meditasyon” yorumunu yaptı.

Phoenix, ayrıca belgeselin çok önemli ve sanatsal bir film olduğunu da belirtti.



ÖDÜLDEN SONRA HAYVAN KURTARDI

Ünlü oyuncu, Oscar'dan iki gün sonra Los Angeles’taki mezbahadan bir inek ve buzağı kurtarırken görüntülenmişti. Hayvanlar daha sonra çiftlik sığınağı olarak kullanılan tesise nakledilmişti.