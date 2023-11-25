Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman’dan Hollywood için zehir zemberek sözler…

Oscar ve Altın Küre gibi prestijli ödüllere sahip olan ve bir dönemin de çocuk yıldızı olarak öne çıkan Natalie Portman adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Portman, gösteri dünyasının çocuklara tutumunu sert bir şekilde eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Leon, Star Wars, Siyah kuğu gibi birbirinden başarılı filmde rol alan Natalie Portman beyaz perde ile aslında çok küçük yaşta tanıştı. Ancak ünlü oyuncu Hollywood’da bir çocuk yıldız olmanın hiç de kolay olmadığını anlatıyor.

Portman, “Bir çocuk oyuncu olarak zarar görmemem şans” dedi ve çocukların Hollywood’da çalışmaması gerektiğini söyledi.

Şu anda 42 yaşında olan ve yaklaşık 30 yıllık oyunculuk deneyimine sahip olan Portman, Variety’ye Hollywood’a genç yaşta girmeyi tavsiye etmediğini söyledi.

Portman, “Gençleri bu işe girmeye teşvik etmem. Zarar görmemiş olmamın; aşırı korumacı, harika ebeveynlerimin olmasının eseri olduğunu düşünüyorum” dedi.

Portman, ilk filmini 1994 yapımı Léon filminde henüz 11 yaşında kadroya alındığında çekti. Henüz lisedeyken “Yıldız Savaşları”nda Padmé Amidala rolünü oynadı.

Portman, 2020’de de genç yaşta oyunculuğa başlamanın kendisi için büyük bir dönüşüm olduğunu söylemişti: “Sevdiğim şeyi bu kadar erken yapabildiğim için gerçekten şanslı olduğumu hissediyorum.”

Ancak ödüllü oyuncu her şeyin göründüğü kadar kolay olmadığını da ekliyor. Kariyeri boyunca medya tarafından mercek altına alındığını ve yaşlı erkeklerin cinsel terörüne maruz kaldığını söyledi. 2018 Kadın Yürüyüşü’nde Portman, yerel bir radyo programının seks yapmasının yasal olacağı 18. doğum günü için nasıl geri sayıma başladığını anlattı.

Portman, “İlk hayran postamı heyecanla açtım ve bir adamın bana yazdığı bir tecavüz fantezisini okudum. Film eleştirmenleri incelemelerde yeni gelişmeye başlayan göğüslerimden bahsetti” dedi.

Şu anda kariyerinden keyif almasına rağmen Variety röportajında, kariyerinin başlangıcında onu kollayan ebeveynlerine müteşekkir olduğunu söylüyor: “Çocukken bundan hoşlanmazsınız, yetişkin olduğunuzda ise buna minnettar olursunuz. Herhangi bir çocuğun bunun bir parçası olması gerektiğini düşünemeyecek kadar çok kötü hikaye duydum. Sonuçta çocukların çalışması gerektiğine inanmıyorum. Bence çocuklar oynamalı ve okula gitmeli.”

Portman, çocukların oyunculuk yerine çocukluklarının tadını çıkarmaları gerektiğini söylüyor.

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