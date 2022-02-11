Oscar Ödüllü Russell Crowe, yeni bir Marvel filminde daha rol alacak
Russel Crowe'un yeni projesi belli oldu. Oyuncu, Thor: Love and Thunder'daki Zeus rolünden sonra Aaron Taylor-Johnson'ın Spider-Man kötü adamı olarak yer aldığı Avcı Kraven'de rol alacak.
Bu yıl mayıs ayında vizyona girmesi beklenen Thor: Love and Thunder’da rol alan Russel Crowe Marvel Evreni’nde bir süre daha var olmaya devam edecek gibi görünüyor. Crowe, Aaron Taylor-Johnson’ın başrolde yer alacağı ve J.C. Chandor tarafından yönetilecek Spider-Man’deki kötü adama dayanan film; Kraven the Hunter’da rol alacak. Crowe’un kimi oynayacağına dair henüz bilgi verilmese de filmdeki ana karakterlerin Kraven’ın ailesinden oluşacağı konuşuluyor.
Gösteri dünyasından haberler paylaşan Hollywood Reporter’un haberine göre; Avcı Kraven’in (Kraven the Hunter) 12 Ocak 2023’te izleyici ile buluşması planlanıyor.
Gladyatör’deki rolüyle Oscar kazanan Crowe, süper kahraman filmlerine yabancı değil. Oyuncu, 2013’te Zack Snyder’ın Man of Steel’inde Jor-El’i canlandırmış, önümüzdeki aylarda vizyona girecek Taika Waititi’nin yönettiği Thor: Love and Thunder’ında Zeus’u oynadı.
Kraven the Hunter, Art Marcum ve Matt Holloway ve Richard Wenk tarafından yazıldı, yapımcılığını ise Avi Arad ve Matt Tolmach üstleniyor.