Oscar organizatörleri, ödül törenini kurtarması için Ricky Gervais’i istiyor

Altın Küre Ödül Töreni'ndeki performansıyla geceye damga vuran komedyen Ricky Gervais, şimdi de Oscar Ödül Töreni'ni kurtarması için organizatörlerin odağında.

Sozcu.com.tr

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Üç yıllık aradan sonra yeniden sunucuyla ödül töreninin gerçekleşeceğini açıklayan Oscar organizatörleri, sıkıcı olarak adı çıkan geceyi kurtarması için Ricky Gervais’i istiyor.

Altın Küre’ye ev sahipliği yaptığında zehir zemberek sözlerle geceye damga vuran ünlü komedyen şimdi de üç yıllık aradan sonra Hollywood’un özel töreni ile adı anılıyor.

Gervais daha önce sunuculuk yaparken şu cümlelerle dikkatleri çekmişti:

“Bu gece bir ödül kazanırsanız, burayı politik bir konuşma yapmak için kullanmayın. Halka herhangi bir konuda ders verecek durumda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg’den daha az zaman geçirdiniz. Ayrıca bugün buradaki tüm harika yüzlere bakmak bana bu yıl kozmetik cerrahlar tarafından yapılmış harika işleri hatırlatıyor.”

Bir kaynak, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu yıl çalışmalar için o kadar umutsuzlar ki, Akademi insanlara ev sahibi olarak kimi istediklerini soran bir tweet bile gönderdi. Pek çok hayran da Ricky Gervais dedi.”

ÜNLÜ KOMEDYENDEN YANIT GECİKMEDİ: “İZİN VERMEZLER”

Ancak Gervais Hollywood’ın en büyük gecesine ev sahipliği yapma şansını küçümsedi. “İstediğimi yapmama asla izin vermezler” dedi. İngiliz komedyen sözlerine şu şekilde devam etti: “Globes beni bu yüzden aldı. Kendi esprilerimi yazıp istediğimi söyleyebileceğimi söylediler, prova yok. Oscar’ların bu özgürlüğe asla izin vereceğini sanmıyorum haklı olarak… Oscar’ları yapardım ama olmayacak. Yolun yarısında iptal edilirim.”

Yine içeriden bir kaynak şunları söyledi: “Oscar’ların izlenme rakamları yıllardır düşüyor. Günü kurtarabilecek adam Ricky. İnsanlar onun ne kadar şok edici olduğunu görmek ve yıldızların kıvranışını izlemek için gelirdi.”

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