Oscar şakalarının yankıları devam ediyor: “Ölüm tehditleri alıyorum”

Olaylı Oscar gecesinin yankıları devam ediyor. Özel gecenin sunucuları arasında yer alan ünlü komedyen Amy Schumer, ödül töreninde yaptığı şaka yüzünden ölüm tehditleri aldığını söylüyor.

Will Smith’in, eşiyle ilgili yapılan espriyi beğenmeyip Chris Rock’a tokat atmasıyla hafızalara kazınan Oscar Ödül Töreni’nde esprilerden tek memnun olmayan Smith ailesi değil.

Olaylı Oscar Töreni’nin sunucuları arasında yer alan Amy Schumer da Kirsten Dunst’a yaptığı şakayla dikkat çekti. Howard Stern Show’a katılan Schumer, yaptığı şakayla ilgili ölüm tehditleri aldığını söyledi.

27 Marttaki törene The Power of the Dog’daki rolüyle Oscar adayı olan Kirsten Dunst ve eşi Jesse Plemons da katıldı. Salondaki yerlerini alan oyuncular, Schumer’ın esprisiyle gerilim yaşadılar.

KIRSTEN DUNST ESPRİSİ BAŞINA DERT OLDU

Schumer, Dunst için koltuk doldurucu diyerek oyuncuyu yerinden kaldırıp eşi Plemons ile konuşmaya başladı. Ancak Schumer’ın bu esprisi izleyiciler ile Dunst ve Plemons hayranları tarafından pek beğenilmedi.

Schumer katıldığı şovda Oscar’da yaptığı bir şakanın ardından yetkililerin kendisiyle temasa geçtiğini, ölüm tehditleri aldığını açıkladı: “Hey, Kirsten Dunst’a olan sevginizi takdir ediyorum. Ben de onu seviyorum! O kraliçeye bu şekilde saygısızlık etmem.”

Schumer, Stern’e şakayla ilgili olarak aldığı taciz ve tehditlerin kontrolden çıkmasından sonra bu açıklamanın gerekli olduğunu söyledi.

TRAVMA YARATTI

Schumer, Stern’e, çok daha genç kadınlarla çıkma alışkanlığını alay konusu haline getirdiği Leonardo DiCaprio da dahil olmak üzere, şakalarının tüm hedeflerini önceden bilgilendireceğini söyledi. Schumer, DiCaprio’nun “Devam et” yanıtını verdiğini belirtti.

Schumer ayrıca törene damga vuran olayla ilgili de açıklamalar yaptı. Will Smith’in sahneye çıkıp Chris Rock’ı tokatlaması için travma yaşadığını söyledi: “İnsanlar travmatize olduğumu söylediğim için benimle dalga geçti. Benim için travmatik olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz için travmatik olduğunu düşünüyorum.”

Smith, 10 yıl boyunca tüm Oscar etkinliklerinden men edildi.

